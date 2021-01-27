У квартирі Навального люди у масках ламали двері – сказали, що з обшуком

У московську квартиру російського опозиційного політика Олексія Навального в Мар'їно прийшли силовики для проведення обшуку.

Про це повідомив директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) у Твіттері, передає Укрінформ.

«У Мар'їно в квартиру Олексія Навального прийшли з обшуком. Багато «важких» у масках. Почали ламати двері. В квартирі знаходиться Олег Навальний (брат Олексія Навального - ред.). У рамках якої справи і на якій підставі, ми не знаємо», - написав Жданов.

Він також повідомив, що у квартирі дружини Олексія Навального Юлії на Автозаводській теж проходить обшук.

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Жданов зазначив, що «всі обшуки проводить МВС у рамках статті 236 КК. Противірусні обшуки».

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.

фото: Твіттер