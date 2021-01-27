У Росії планують протести на підтримку Навального у 53 містах

Прихильники російського опозиційного політика Олексія Навального 31 січня планують провести мітинги на його підтримку в 53 містах Росії.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі «Команда Навального», передає Укрінформ.

«31 січня о 12:00 ми закликаємо всю Росію знову вийти на мітинги і ходу! Ми вимагаємо не просто свободи для Навального - ми вимагаємо свободи для всіх», - йдеться у повідомленні.

У Москві прихильники Навального планують зібратися на Луб'янській площі, де знаходиться штаб-квартира ФСБ, а також на Старій площі.

Як повідомлялося, у Росії 23 січня пройшли акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів. Ця акція наймасовіша за останні роки.

За даними мережі штабів Навального, кількість учасників протестної акції в усіх російських містах 23 січня становила мінімум 250 тисяч осіб.

За даними ОВД-инфо, кількість затриманих на цих акціях протесту в РФ становить вже 3 893 осіб.

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17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у ВВС у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.

Фото: DW