Суд оштрафував Юлію Навальну за участь в акції на $265

Щербинський суд Москви визнав дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію винною в участі в неузгодженій акції, що призвела до перешкод для пішоходів і транспорту (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) і оштрафував на 20 тисяч рублів (приблизно 265 доларів).

Як передає Укрінформ, про це повідомила Інтерфаксу адвокат Світлана Давидова.

Вона також уточнила, що захист Навального вважає рішення суду необґрунтованим, незаконним і має намір його оскаржити в Мосміськсуді.

Як повідомляв Укрінформ, Навальну затримали напередодні на неузгодженому мітингу в Москві, після чого її доставили до ВМВС "Щербинский" і призначили судове засідання.

Під час аналогічних акцій 23 січня Навальну також затримали і через кілька годин відпустили з поліції.

Як відомо, другі вихідні поспіль у містах Росії, в тому числі Москві і Санкт-Петербургу, проходять неузгоджені акції на підтримку затриманого і поміщеного під варту опозиціонера Олексія Навального. У результаті в 18 регіонах Росії порушили 40 кримінальних справ.

За даними проєкту допомоги затриманим «ОВС-Інфо», на акціях 23 січня затримали більш як чотири тисячі осіб, на акціях 31 січня - понад п'ять тисяч осіб. Також на акції 31 січня поліцейські застосовували електрошокери та сльозогінний газ.

За підрахунками російської Профспілки журналістів і працівників ЗМІ, в РФ під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального 31 січня було затримано 82 журналісти.