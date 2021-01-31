Юлію Навальну відпустили з поліції, завтра суд розгляне її протокол

Поліція склала відносно дружини Олексія Навального Юлії протокол про участь у неузгодженій акції та відпустила з відділку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Адвокат Світлана Давидова уточнила, що розгляд протоколу відбудеться в понеділок, о 10:00, у Щербинському суді Москви.

Зараз Навальна відпущена додому.

Як повідомляв Укрінформ, дружину російського опозиціонера Олексія Навального Юлію затримали в Москві, де відбувається мітинг на його підтримку.

Через заплановані акції протесту в Москві закрили на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену. Також змінили маршрути наземного транспорту.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" в кінці серпня минулого року.