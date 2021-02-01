Росіянам погрожують мільйонними штрафами за «перебільшення» протестів

Державний регулятор РФ пообіцяв штрафувати за повідомлення у соцмережах «із завищеними показниками кількості учасників незаконних мітингів».

Як передає Укрінформ, про це пише Meduza.

«На підставі вимог генеральної прокуратури та Роскомнагляду адміністрації соцмереж блокують доступ до неправдивої інформації із завищеними показниками кількості учасників незаконних мітингів, про нібито факти насильства та сутичок, загибелі учасників акцій», - вказують у відомстві.

Зазначається, що у Роскомнагляді також нагадали: відмова обмежити доступ до забороненої інформації карається штрафом у розмірі від 800 тисяч до 4 мільйонів рублів, а в разі її невидалення законодавство дозволяє блокувати відповідні сторінки.

Як повідомлялося, за підрахунками Профспілки журналістів та працівників ЗМІ, 31 січня під час акцій на підтримку Олексія Навального у РФ було затримано 82 журналісти, загалом правозахисники повідомляють про 5045 арештів.

Фото: DW