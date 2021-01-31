По всій Росії - протести на підтримку Навального, є затримані

Другі вихідні поспіль в РФ проходять мітинги на підтримку Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російська служба BBC.

Згідно з останніми даними по всій Росії затримали 261 людину. Найбільше - у Владивостоці.

У Москві рух транспорту по центральних вулицях не обмежено. При цьому, весь центр міста повністю оточено - скрізь стоять рамки та чергують співробітники поліції та Росгвардії.

У Петербурзі готуються до акцій протесту: стоять поліцейські кордони, автобуси для затриманих та автозаки. Станції метро "Невський проспект" та "Чернишевська" закрилися кілька хвилин тому, передає кореспондент BBC.

В Москве на Чистых прудах первые три задержания. Данные уточняется.



Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/4gqxYIcGPC — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 31, 2021

За даними, Інтерфакс, у центрі Москви обмежать рух пішоходів та закриють на вхід та вихід сім станцій столичного метрополітену через можливе проведення неузгоджених акцій. За даними поліції, з 08:00 години за місцевим часом будуть зачинені на вхід та вихід станції московського метрополітену Олександрівський сад, Мисливський ряд, Театральна, Площа Революції, Кузнецький міст, Луб'янка, Китай-місто.

Як повідомлялося раніше, за даними «ОВД-Інфо», на акціях на підтримку Навального затримали вже 145 осіб. У Владивостоку - 76 осіб, в Новокузнецьку - 16, в Іркутську - 10, в Хабаровську - 8, в Петропавловську-Камчатському - 7, в Читі і Барнаулі - по 5 затриманих, в Улан-Уде і Новосибірську - по 3, в Якутську, Кемерово і Находці - по 2, в Південно-Сахалінську, Пермі, Санкт-Петербурзі, Уфі, Москві і Благовєщенську - по 1 затриманому.

Як повідомлялося, через намічених акцій протесту в Москві в неділю, 31 січня, закриють на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену. Також зміняться маршрути наземного транспорту.

Раніше прихильники Олексія Навального анонсували на 31 січня протестні акції в підтримку російського опозиціонера.

17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новачок" в кінці серпня минулого року.

Фото: DW