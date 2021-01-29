У Москві закриють низку станцій метро в день анонсованих протестів

У Москві в неділю, 31 січня, закриють на вхід та вихід сім центральних станцій метрополітен.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на управління МВС Москви.

Як зазначається, з 8:00 будуть закриті вестибюлі станцій «Олександрівський сад», «Мисливський ряд», «Театральна», «Площа Революції», «Кузнецький міст», «Луб'янка» і «Китай-місто».

Крім того, в цей день будуть перекриті вулиці Петрівка, Неглинна, Велика Луб'янка, М'ясницька, Маросейка і Солянка.

"Обмеження діятимуть до особливого розпорядження московської поліції", - йдеться у повідомленні.

Московська прокуратура погрожує покаранням за статтею про масові заворушення учасникам акції 31 січня.

Протестні акції 31 січня на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального анонсували прихильники заарештованого політика. Про кримінальну відповідальність громадян, які планують взяти участь в цих акціях, також попередило МВС РФ.

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Як повідомлялося, 17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

Суд, який відбувся у Хімках, призначив йому 30 діб арешту.

Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/TASS