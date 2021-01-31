Протести у Москві: поліція «просить» кав'ярні відключити Wi-Fi

Поліція РФ звернулася до власників кав'ярень у центрі Москви з пропозицією відключити доступ до Wi-Fi у неділю, 31 січня, коли мають відбутися акції протесту.

Про це повідомляє російське агентство Интерфакс, передає Укрінформ.

Зазначається, що представники поліції приходять до установ громадського харчування в цивільній формі, пред'являють посвідчення і просять зв'язатися з керуючими, щоб ті "у зв'язку з обмеженнями" дозволили відключити Wi-Fi 31 січня.

Як повідомлялося, через намічені акції протесту в Москві в неділю, 31 січня, закриють на вхід і вихід сім центральних станцій метрополітену. Також зміняться маршрути наземного транспорту.

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Раніше прихильники Олексія Навального анонсували на 31 січня протестні акції на підтримку російського опозиціонера.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новачок" наприкінці серпня минулого року.