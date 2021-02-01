Берлін не змінив ставлення до Nord Stream 2 попри ситуацію в Росії

Офіційний Берлін не змінив ставлення до проєкту «Північний потік-2» попри все, що відбувається в Росії.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, заявив у понеділок на брифінгу в Берліні представник МЗС ФРН Крістофер Бургер.

«Ви знаєте позицію федерального уряду: вона не змінилась», - сказав дипломат і нагадав, що проєкт здійснюється на європейських правових засадах, регулюванні, яке було затверджено в квітні 2019 року.

Бургер запевнив, що глава німецького зовнішньополітичного відомства Гайко Маас перебуває в постійному та дуже тісному діалозі зі своїми колегами, зокрема, з французьким міністром, телефонні розмови відбуваються щотижня, під час них сторони обговорюють, у тому числі, й питання проєкту «Північний потік-2».

Минулого понеділка глави МЗС ЄС обговорювали можливу реакцію, включно з можливістю санкцій, у відповідь на ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним і його прибічниками та домовились продовжувати спостерігати за розвитком подій, нагадав Бургер. Як відомо, рішення щодо включення проєкту газопроводу в перелік санкцій прийняте не було. Те, що раніше кілька європейських партнерів пропонували зупинити його, «не є новиною», зауважив представник МЗС.

Раніше цього дня ЗМІ повідомили, що державний секретар уряду Франції у справах Європи Клемент Бон закликав Німеччину зупинити проект газопроводу «Північний потік-2». Він також зазначив, що санкції проти РФ у зв’язку зі справою Навального є «недостатніми».

Німецький уряд, заявила зі свого боку його речниця Мартіна Фітц, уважно та зі стурбованістю спостерігає за розвитком ситуації в Росії, де минулими вихідними знову було затримано велику кількість демонстрантів, а також журналістів, які висвітлювали акції протесту. Берлін вимагає звільнення цих людей і Навального, припинення насильства, забезпечення прав на мирні демонстрації та ретельного розслідування нападу на Навального за допомогою бойової речовини групи «Новичок». «Дії російських силовиків проти мирних демонстрантів є черговим прикладом надзвичайно проблематичного поводження з інакомислячими в РФ», - зазначила речниця. Все це йде у протиріччі з принципами ОБСЄ і Ради Європи, сказала вона. Заборона проведення акцій не є автоматичним виправданням насильства з боку силовиків, підкреслила Фітц.

Як повідомлялось, минулої неділі під час численних акцій протесту в різних містах РФ було затримано понад 5 тисяч осіб, у томи числі більш як 80 журналістів.