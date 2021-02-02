Суд над Навальним: під будівлею вже затримали понад 230 осіб

Біля Московського міського суду, де розглядається питання про заміну опозиціонеру Олексію Навальному умовного покарання на реальне, затримані 237 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці ОВС-Інфо.

«Затримують в тому числі представників ЗМІ: у кореспондентки RusNews зірвали з шиї прес-карту, а на зауваження, що вона є журналісткою, один з силовиків відповів: «Я розумію», - уточнюється в повідомленні.

Пока в суде перерыв, из окрестностей суда присылают вот такие ролики крайне жестокого задержания.



Видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/G5m9pShHyT — Znak.com (@znak_com) February 2, 2021

Затримання почалися ще кілька годин тому біля станції метро «Преображенська площа», неподалік від якої розташований Мосміськсуд. Телеканал «Дождь» повідомив онлайн, що серед затриманих, як мінімум, п'ять журналістів.

Силовики полностью оцепили и зачистили территорию, прилегающую к зданию Мосгорсуда — спустя почти два часа после начала заседания по делу Навального.



Видео: РИА Новости pic.twitter.com/IZkS9vx90i — Znak.com (@znak_com) February 2, 2021

Сьогодні, 2 лютого Симоновський районний суд на виїзному засіданні в Московському міському суді розглядає клопотання ФСВП, яка вимагає скасувати умовне покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі, призначене Олексію Навальному у справі «Ів Роше», і призначити йому реальний строк. Перед засіданням стало відомо про заміну судді, яка буде розглядати справу Навального. Замість Юлії Окуневої, чиїх родичів ЗМІ пов'язали з контрактами для ФСВП, МВС і ФСО, в картці справи на сайті суду значиться Наталія Рєпнікова. Голова райсуду подав у відставку.

Раніше, 31 січня під час неузгодженої акції протесту в Росії, за даними ОВС-інфо, були затримані понад п'ять з половиною тисяч осіб у 89 містах. Це максимальне число затриманих під час російських протестів. Кожен десятий з тих, кого забрали з вуличних акцій провів ніч у відділенні поліції. За деякими даними, число затриманих склало 7227.

Штаб Олексія Навального анонсував нову акцію протесту сьогодні, 2 лютого.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

Відео: Znak.co