Біля суду з Навальним людей вже «пакують» в автозаки
За даними видання «Проект», в автозаку знаходяться вже 23 людини, передає Укрінформ.
ЗМІ пишуть, що поліцейські вихоплюють з натовпу виключно молодих людей. Біля самого Мосміськсуду затриманий кореспондент опозиційного видання Sota Vision.
Раніше вранці 2 лютого правоохоронні органи оточили кілька вулиць у районі Мосміськсуду, де має відбутися засідання про заміну Олексію Навальному умовного строку на реальний у справі "Ів Роше".
Navalny has apparently been delivered to courtroom in this motor. pic.twitter.com/OlfdnVVwOF— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 2, 2021
Алексей Навальный в зале суда pic.twitter.com/N20wt8E0un— ФБК (@fbkinfo) February 2, 2021
Як повідомлялося, 31 січня під час неузгодженої акції протесту в Росії, за даними ОВС-інфо, були затримані більше п'яти з половиною тисяч осіб у 89 містах. Це максимальне число затриманих під час російських протестів. Кожен десятий з тих, кого забрали з вуличних акцій провів ніч у відділенні поліції. За деякими даними, число затриманих склало 7227.
Штаб Олексія Навального анонсував нову акцію протесту сьогодні, 2 лютого.
17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року.
фото: Твіттер Znak.com