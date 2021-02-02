Біля суду з Навальним людей вже «пакують» в автозаки

У Москві біля станції метро «Преображенська площа», неподалік від якої розташований Мосміськсуд, поліція почала затримувати людей.

За даними видання «Проект», в автозаку знаходяться вже 23 людини, передає Укрінформ.

ЗМІ пишуть, що поліцейські вихоплюють з натовпу виключно молодих людей. Біля самого Мосміськсуду затриманий кореспондент опозиційного видання Sota Vision.

Раніше вранці 2 лютого правоохоронні органи оточили кілька вулиць у районі Мосміськсуду, де має відбутися засідання про заміну Олексію Навальному умовного строку на реальний у справі "Ів Роше".

Navalny has apparently been delivered to courtroom in this motor. pic.twitter.com/OlfdnVVwOF — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 2, 2021

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Алексей Навальный в зале суда pic.twitter.com/N20wt8E0un — ФБК (@fbkinfo) February 2, 2021

Як повідомлялося, 31 січня під час неузгодженої акції протесту в Росії, за даними ОВС-інфо, були затримані більше п'яти з половиною тисяч осіб у 89 містах. Це максимальне число затриманих під час російських протестів. Кожен десятий з тих, кого забрали з вуличних акцій провів ніч у відділенні поліції. За деякими даними, число затриманих склало 7227.

Штаб Олексія Навального анонсував нову акцію протесту сьогодні, 2 лютого.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року.

фото: Твіттер Znak.com