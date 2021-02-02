Лавров назвав отруєння Навального і обвинувачення на адресу РФ «інсценуванням»

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вважає обвинувачення на адресу РФ у справі отруєного «Новачком» опозиціонера Олексія Навального інсценуванням.

Як передає Укрінформ, про це по повідомляє ТАСС.

«Що стосується справи Навального, то ніякої інформації, яка реально показувала б обґрунтованість обвинувачень на адресу російського керівництва, не було нам надано. Якщо ти обвинувачуєш, то доведи провину, а якщо ти говориш: "Я вам нічого не скажу, тому що це секретно", то у нас є всі підстави вважати, що це є інсценуванням», - сказав Лавров на спільній пресконференції з главою МЗС Швеції, головою ОБСЄ Анн Лінде.

У зв'язку з тим, що один з аналізів проводився в лабораторії Збройних сил Швеції, глава російського МЗС заявив, що чекає «від шведських колег транспарентності та чесності в цьому питанні».

Як повідомлялося, сьогодні, 2 лютого Симоновський районний суд на виїзному засіданні у Московському міському суді розглядає клопотання ФСВП, яка вимагає скасувати умовне покарання у вигляді трьох з половиною років позбавлення волі, призначене Навальному у справі «Ів Роше», і призначити йому реальний термін. Перед засіданням стало відомо про заміну судді, яка буде розглядати справу Навального. Замість Юлії Окуневої, чиїх родичів ЗМІ пов'язали з контрактами для ФСВП, МВС і ФСО, в картці справи на сайті суду значиться Наталія Репнікова. Голова райсуду подав у відставку.

Кілька годин тому почалися затримання активістів біля станції метро «Преображенська площа», неподалік від якої розташований Мосміськсуд, в якому розглядається питання про заміну Навальному умовного терміну на реальний. Пізніше затримання продовжилися, повідомлялося про затримання 237 осіб. Телеканал «Дождь» уточнив, що серед затриманих, як мінімум, п'ять журналістів.

Раніше, 31 січня під час неузгодженої акції протесту в Росії, за даними ОВС-інфо, було затримано більше п'яти з половиною тисяч осіб у 89 містах. Це максимальне число затриманих під час російських протестів. Кожен десятий з тих, кого забрали з вуличних акцій, провів ніч у відділенні поліції. За деякими даними, число затриманих склало 7 227.

Штаб Навального анонсував нову акцію протесту на сьогодні, 2 лютого.

17 січня Олексія Навального затримали в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новачок" наприкінці серпня минулого року.