Росія висилає дипломатів трьох країн після акцій за Навального

МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за "участь в акціях" 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням було зафіксовано участь "дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві у незаконних акціях 23 січня 2021 року".

У зв'язку з цим у МЗС РФ викликали посла Швеції, тимчасового повіреного у справах Польщі і посланця дипмісії ФРН. Їм був заявлений протест і було сказано, що такі дії дипломатів "неприйнятні й не відповідають їхньому дипломатичному статусу".

«Дипломати, які брали участь у незаконних акціях, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року оголошені persona non grata. Їм наказано найближчим часом залишити територію Російської Федерації», - йдеться в заяві МЗС РФ.

Як повідомлялося, після повернення до країни російського опозиціонера Навального, раніше отруєного в Росії «Новічком», він був затриманий 23 січня. Після цього в РФ пройшла хвиля протестів громадянського суспільства.

2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, російський опозиціонер має відбути три з половиною роки позбавлення волі, за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).