Росія висилає дипломатів трьох країн після акцій за Навального

Росія висилає дипломатів трьох країн після акцій за Навального

Укрінформ
МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за "участь в акціях" 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням було зафіксовано участь "дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві у незаконних акціях 23 січня 2021 року".

У зв'язку з цим у МЗС РФ викликали посла Швеції, тимчасового повіреного у справах Польщі і посланця дипмісії ФРН. Їм був заявлений протест і було сказано, що такі дії дипломатів "неприйнятні й не відповідають їхньому дипломатичному статусу".

«Дипломати, які брали участь у незаконних акціях, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року оголошені persona non grata. Їм наказано найближчим часом залишити територію Російської Федерації», - йдеться в заяві МЗС РФ.

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Як повідомлялося, після повернення до країни російського опозиціонера Навального, раніше отруєного в Росії «Новічком», він був затриманий 23 січня. Після цього в РФ пройшла хвиля протестів громадянського суспільства.

2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, російський опозиціонер має відбути три з половиною роки позбавлення волі, за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

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