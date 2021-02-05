Кремль готовий застосувати ще більше сили проти протестувальників – Reuters

Влада РФ вважає, що здатна впоратися з хвилею протестів, які виникли після арешту і суду над російським опозиціонером Олексієм Навальним, а за необхідності готова застосувати ще більшу силу проти демонстрантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела, близьких до Кремля.

Після суду над Навальним у багатьох містах РФ пройшли масові акції на його підтримку із закликами до відставки Путіна. В результаті цього тисячі осіб були затримані, деякі з ключових союзників Навального перебувають під домашнім арештом або за межами Росії, а поліція вдається до дедалі жорсткішої тактики розгону акцій протесту, а в деяких випадках і нападів на журналістів.

"Це тільки розминка… Справжні пригоди, безсумнівно, почнуться пізніше. Сценарій, за якого ми побачимо більш рішучу реакцію по всій країні, цілком реалістичний", - сказало одне з джерел агентства.

Обидва співрозмовники Reuters вказали на сусідню Білорусь, де Олександр Лукашенко за підтримки Москви успішно витримав місяці протестів. Ще одним прикладом наводиться Венесуела, де президент Ніколас Мадуро також "пережив" серйозні заворушення.

"Сценарій, випробуваний в Білорусі, виявився ефективним. Кремль точно не стане на коліна. Лукашенко встояв. Мадуро теж в порядку. А те, що зараз відбувається на наших вулицях, дуже далеко від того, що було у них", — сказало одне джерело.

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Другий співрозмовник підкреслив, що соціально-економічна ситуація в Росії не така погана, як у Венесуелі. Він додав, що в Росії переважає "консервативна більшість, яка не хоче змін".

"Білорусь показала, що у репресивних режимів великі можливості. Венесуела показує це, а люди там голодні - немає зарплат, жахливе безробіття і злочинність. У Росії цього немає. Отже, у Кремля величезні ресурси", - сказав співрозмовник.

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Як повідомлялося, 17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новачок" наприкінці серпня минулого року.

2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Навальному умовного терміну у справі "Ів Роше" на реальний. Навальний повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального і з закликами до відставки Путіна. Силовики почали жорсткі заходи для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей були затримані.

Фото: DW