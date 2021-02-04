У Москві автозаки із заарештованими годинами стоять у чергах на морозі

Автобуси з арештованими за акції протесту годинами стоять на холоді біля Центру тимчасового утримання іноземних громадян (ЦТУІГ) в Сахарово у Москві без будь-яких умов для тривалого утримання людей у зимовий час.

Про це повідомляє Медіазона з посиланням на тих, хто знаходиться в автозаку, передає Укрінформ.

Автобус, де перебував головний редактор «Медіазони» Сергій Смирнов, заарештований на 25 діб, простояв біля спецприймальника близько трьох годин. Інші заарештовані повідомили, що їхній автозак стояв у черзі п'ять годин. Люди в автобусах розповідали, що водії глушили двигуни, після чого в автозаку ставало холодно. Крім того, людей виводили на вулицю по нужді тільки після наполегливих прохань. Кілька автобусів з невідомої причини повернулися до відділів поліції.

Посмотрите на этот кадр. Утро в специальном изоляторе в Сахарово. В камере на 8 мест 28 человек спят после бессонной ночи в автобусах. В центре кадра, держась за стойку, пытается спать Смирнов. Полный коллапс. pic.twitter.com/WOc8xH4s4v — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) February 4, 2021

Видавець «Медіазони» Петро Верзілов охарактеризував подію як «повний колапс». «Подивіться на цей кадр. Ранок у спеціальному ізоляторі в Сахарово. У камері на 8 місць 28 осіб сплять після безсонної ночі в автобусах. У центрі кадру, тримаючись за стійку, намагається спати Смирнов. Повний колапс», - пише Верзілов.

Схожа ситуація була в Москві і Санкт-Петербурзі у вівторок вранці після масових затримань 31 січня.

3 лютого Тверський суд Москви відправив головного редактора «Медіазони» Сергія Смирнова під адміністративний арешт на 25 діб. Його визнали винним у повторному порушенні правил публічних заходів через ретвіт, який вважали закликом до участі в акції на підтримку Олексія Навального.

На підтримку Сергія Смирнова з моменту його затримання 30 січня виступили близько 40 російських федеральних і регіональних видань, в їх числі «Дождь», РБК, «Коммерсант», The Bell, «Медуза», «Открытые медиа», «Тайга.инфо» та інші.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

З того часу в Росії йдуть протестні акції на підтримку опозиціонера.