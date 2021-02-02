Вирок Навальному йде всупереч зобов’язанням РФ з прав людини – Рада Європи

У Раді Європи вважають вирок опозиційному політику Олексію Навальному ігноруванням Росією міжнародних зобов'язань із захисту прав людини.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович.

«Сьогоднішнє рішення про засудження Олексія Навального на три з половиною роки колонії підриває довіру та йде у супереч міжнародним зобов'язанням Росії у сфері прав людини», - заявили в Раді Європи.

Міятович нагадала, що висунуті Навальному обвинувачення визнані Європейським судом з прав людини свавільними.

Як наголошується, дії влади в РФ вкотре спрямовані проти захисту прав російських громадян та негативно впливають на європейську систему захисту прав людини.

Читайте також: Владу РФ обурило прибуття 20 іноземних дипломатів на суд над Навальним

Як повідомлялося, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний.

Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцезнаходження.

17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.