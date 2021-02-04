У Росії головного редактора «Медіазони» арештували на 25 діб за ретвіт жарту

Суд у столиці Росії Москві заарештував на 25 діб головного редактора видання «Медіазона» Сергія Смирнова.

Його визнали винним у повторному порушенні порядку проведення мітингу - таким суд вважає ретвіт журналістом жарту про себе у твіттері, передає Укрінформ із посиланням на "Радіо Свобода".

Журналіст перепублікував твіт, в якому його називають солістом групи «Тараканы» Дмитром Спіріним, віддалено схожим на нього зовні.

У дописі використовувалася агітація штабу прихильників російського опозиціонера Олексія Навального за участь у несанкціонованій акції протесту. Суд вирішив, що такою публікацією Смирнов організовував незаконний захід.

На підтримку Смирнова виступили понад 30 видань, об’єднання «Синдикат-100», Профспілка журналістів і організатори премії «Редколегія».

Смирнова затримали на виході з дому вдень 30 січня. Поліціянти чекали його в під’їзді, коли журналіст вийшов гуляти з сином.

У відділі поліції щодо нього спочатку склали протокол про участь у демонстраціях, попри те, що цей день Смирнов провів у себе вдома, а потім переписали документ, вказавши там, що він нібито закликав до акції через соцмережі.

Нагадаємо: 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців), тобто 2 роки 8 місяців.

Російська прокуратура підтримала вимогу Федеральної служби виконання покарань, адвокати Навального і він сам виступали проти.

ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцеперебування.