Amnesty засуджує масові арешти у Росії та вимагає звільнення Навального

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засуджує масові арешти в Росії під час акцій протесту проти незаконного рішення суду щодо опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявив експерт Amnesty International у Німеччині Пітер Франк, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У Москві затримали більше людей, ніж є тюремних камер. Людей, які нічого не робили, а просто брали участь у мирних демонстраціях, тримають під вартою в переповнених міліцейських автобусах і в невідомих місцях, не повідомляючи їхніх родичів. Небезпека, яку несе пандемія, взагалі ігнорується», - сказав Франк.

За його словами, навіть на тлі зростання останніми роками репресій з боку російської влади нинішні напади на мирних демонстрантів набувають нової якості.

«У своїй вендеті проти Олексія Навального та його прихильників російська влада знищила будь-який залишок справедливості та поваги до прав людини. Політично мотивований вирок Олексію Навальному демонструє справжнє обличчя російської влади, яка, схоже, має намір затримати кожного, хто наважиться висловитись проти їхніх зловживань та репресій проти прав людини», - сказала директор московського офісу Amnesty International Наталя Звягіна.

Amnesty International вважає, що умови утримання осіб, позбавлених волі під час мирних акцій протесту, є катуванням та жорстоким поводженням. Правозахисники закликають міжнародне співтовариство, включаючи ООН, та національні уряди негайно відреагувати на ці масові порушення прав людини та зупинити їх.

Як заявили в організації, кремлівський критик Олексій Навальний, його співробітники та всі мирні демонстранти, які були заарештовані в Росії під час мітингів 23 і 31 січня, 2 лютого, є «в'язнями сумління, які повинні бути звільнені негайно і безумовно».

Як повідомляв Укрінформ, силовики в Москві розігнали учасників нічної акції протесту в центрі міста, було затримано понад 1,1 тис. осіб. У ході розгону громадян жорстоко били.

Декілька тисяч людей вийшли на акцію протесту після того, як 2 лютого Симоновський суд Москви дав 3,5 роки тюремного ув’язнення опозиціонеру Навальному у сфабрикованій справі.

Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року. Останнє було здійснено, згідно з міжнародним журналістським розслідуванням, співробітниками ФСБ.