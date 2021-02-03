Кулеба - про ув'язнення Навального: Це новий «рекорд» свавілля російської влади

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту змусити Росію поважати права людини та свободи, які вона грубо порушує шляхом масових затримань мирних протестувальників і ув'язнення опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба написав у Твіттері.

«Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий «рекорд» свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини та свободи. Значить, Росію потрібно змусити їх поважати. Це задача міжнародного співтовариства», - написав дипломат.

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Як повідомляв Укрінформ, Симоновський суд Москви 2 лютого на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федеральної служби виконання покарань Росії про заміну Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).