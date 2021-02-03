Кулеба - про ув'язнення Навального: Це новий «рекорд» свавілля російської влади

Кулеба - про ув'язнення Навального: Це новий «рекорд» свавілля російської влади

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту змусити Росію поважати права людини та свободи, які вона грубо порушує шляхом масових затримань мирних протестувальників і ув'язнення опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба написав у Твіттері.

«Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий «рекорд» свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини та свободи. Значить, Росію потрібно змусити їх поважати. Це задача міжнародного співтовариства», - написав дипломат.

Читайте також: Боррель засудив вирок Навальному та закликав негайно його звільнити

Як повідомляв Укрінформ, Симоновський суд Москви 2 лютого на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федеральної служби виконання покарань Росії про заміну Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-