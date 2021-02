Боррель засудив вирок Навальному та закликав негайно його звільнити

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву Жозеп Боррель оприлюднив у Твітері.

«Ув’язнення Олексія Навального суперечить міжнародним зобов’язанням Росії у сфері верховенства права та фундаментальних свобод. Воно суперечить також вердикту Європейського суду з прав людини, який визнав цю справу («Ів Роше» – ред.) свавільною та необґрунтованою. Я закликаю до його негайного звільнення», - зазначив Високий представник ЄС.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release.