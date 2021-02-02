Боррель засудив вирок Навальному та закликав негайно його звільнити

Високий представник ЄС Жозеп Боррель рішуче засудив вирок, який було сьогодні, 2 лютого, винесено московським судом російському опозиційному лідеру Олексію Навальному, та закликав до негайного звільнення політика.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву Жозеп Боррель оприлюднив у Твітері.

«Ув’язнення Олексія Навального суперечить міжнародним зобов’язанням Росії у сфері верховенства права та фундаментальних свобод. Воно суперечить також вердикту Європейського суду з прав людини, який визнав цю справу («Ів Роше» – ред.) свавільною та необґрунтованою. Я закликаю до його негайного звільнення», - зазначив Високий представник ЄС.

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021

Як повідомлялося, Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, цей російський опозиціонер має відбути три з половиною роки позбавлення волі, за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).