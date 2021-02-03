У Москві розігнали протестувальників: затримали понад 1,1 тисячі осіб

Силовики в Москві (Росія) розігнали акції протесту в центрі міста, під час чого затримали 1116 осіб тільки в столиці РФ.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на "ОВД-Інфо".

Всього в країні, за даними правозахисників, затримали 988 осіб.

Також ТАСС повідомляє, що останніми місцями, де блокували учасників протестів у Москві, стали Неглінна вулиця та Кузнецький міст. Найбільш активних учасників затримали.

Загалом "ОВД-Інфо" пише про 1377 затриманих по всій Росії.

Нагадаємо: 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців), тобто 2 роки 8 місяців.

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Російська прокуратура підтримала вимогу Федеральної служби виконання покарань, адвокати Навального і він сам виступали проти.

ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцеперебування.