Австрія закликала Росію негайно звільнити Навального

Австрія закликає російську владу негайно та без будь-яких передумов звільнити опозиціонера Олексія Навального, який у вівторок був засуджений до позбавлення волі у сфабрикованій справі.

Як передає Укрінформ, відповідна заява поширена у твіттері МЗС Австрії.

"Після сьогоднішнього суду у Москві, ми наголошуємо на нашому терміновому заклику до негайного та безумовного звільнення Олексія Навального", - йдеться у заяві.

After today’s court ruling in #Moscow, we reiterate our urgent call for the immediate and unconditional release of Alexei @Navalny. His human rights and fundamental freedom must be respected as well as those of all other protesters & media representatives arrested in recent days. — MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2021

В австрійському МЗС закликали російську владу поважати права людини та основі свободи як у випадку з Навальним, так і стосовно інших протестувальників, арештованих в останні дні.

Як повідомлялося, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федаральної служби виконання покарання (ФСВП) про заміну Олексію Навальному умовного терміну у так званій справі «Ів Роше» на реальний.

Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцеперебування.

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17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року. Останнє було здійснено, згідно з міжнародним журналістським розслідуванням, співробітниками ФСБ РФ.