Австрія закликала Росію негайно звільнити Навального

Як передає Укрінформ, відповідна заява поширена у твіттері МЗС Австрії.

"Після сьогоднішнього суду у Москві, ми наголошуємо на нашому терміновому заклику до негайного та безумовного звільнення Олексія Навального", - йдеться у заяві.

After today’s court ruling in #Moscow, we reiterate our urgent call for the immediate and unconditional release of Alexei @Navalny. His human rights and fundamental freedom must be respected as well as those of all other protesters & media representatives arrested in recent days.