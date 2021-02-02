Австрія закликала Росію негайно звільнити Навального

Австрія закликала Росію негайно звільнити Навального

Укрінформ
Австрія закликає російську владу негайно та без будь-яких передумов звільнити опозиціонера Олексія Навального, який у вівторок був засуджений до позбавлення волі у сфабрикованій справі.

Як передає Укрінформ, відповідна заява поширена у твіттері МЗС Австрії.

"Після сьогоднішнього суду у Москві, ми наголошуємо на нашому терміновому заклику до негайного та безумовного звільнення Олексія Навального", - йдеться у заяві.

В австрійському МЗС закликали російську владу поважати права людини та основі свободи як у випадку з Навальним, так і стосовно інших протестувальників, арештованих в останні дні.

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Як повідомлялося, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федаральної служби виконання покарання (ФСВП) про заміну Олексію Навальному умовного терміну у так званій справі «Ів Роше» на реальний.

Таким чином, Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

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ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробного терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, й інспекції було відомо про його місцеперебування.

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17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року. Останнє було здійснено, згідно з міжнародним журналістським розслідуванням, співробітниками ФСБ РФ.

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