Справа Навального: у в центрі Москви протести, закриті три станції метро

Після заміни опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну на реальний, в центр Москви вийшли сотні активістів, а влада закрила три станції метро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал «Медуза».

«Станції метро« Охотний ряд »,« Театральна »і« Площа Революції »закриті на вхід і на вихід» - сказано в повідомленні.

Телеканал «Дождь» онлайн показує Манежну площу, яку заповнили силовики, а також інші райони в центрі Москви. Протестуючі кричать: «Навальному - свободу!» і «Росія без Путіна!», «Росія буде вільною».

Проходять масові затримання, іноді жорсткі. Телеканал «Дождь» уточнює, що протестуючы сформували колону в понад тисячу осіб.

Подібна ситуація і на Палацовій площі Санкт-Петербурга. Там тривають затримання біля Гостиного, причому в автозак відправляються навіть вуличні музиканти. Як повідомляється, затримані вже понад 20 осіб.

Як повідомлялося, Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Московському міському суді 2 лютого задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, Навальний повинен буде відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців), тобто 2 роки 8 місяців. Після цього Штаб Навального в Москві закликав росіян вийти «прямо зараз» на Манежну площу, яка примикає до Кремля.

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ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навального у справі «Ів Роше» на реальний в кінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробувального терміну, не повертаючись у Росію після лікування в Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту в Москву, і інспекції було відомо про його місцеперебування.

За даними «ОВС-Інфо», поліція затримала понад 370 осіб, які прийшли до будівлі суду підтримати Навального.

17 січня Олексій Навальний був затриманий в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новачок" в кінці серпня минулого року.

Фото: Олександр Горохов для «Медузи»