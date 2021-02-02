США вимагають від Кремля звільнити Навального - «негайно та без жодних умов»
Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у вівторок, передає Укрінформ.
«США глибоко стурбовані рішенням російської влади засудити опозиційного діяча Олексія Навального до двох років та восьми місяців позбавлення волі, замінивши умовний термін ув'язнення», - наголошується в заяві.
При цьому підкреслюється, що Навальний, як і всі інші громадяни Росії, має права, гарантовані конституцією РФ.
«Ми повторюємо наш заклик до російського уряду негайно і без усіляких умов звільнити пана Навального, а також сотні інших російських громадян, незаконно затриманих упродовж останніх тижнів за реалізацію своїх прав, у тому числі, права на свободу висловлення поглядів та мирних зібрань»,- наголосив держсекретар США.
У цьому зв’язку він підкреслив, що попри наміри Вашингтона співпрацювати з урядом Росії задля просування американських інтересів, США «тісно координуватимуть свою діяльність із союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності за недотримання прав своїх громадян».
Блінкен також нагадав, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) дійшов висновку, що засудження Навального у 2014 році у справі, яке стало підставою для винесення нового вироку, було «незаконним» та «політично вмотивованим».
«Нинішнє провадження проти пана Навального, яке розпочалося з його затримання 17 січня, є продовженням зусиль, спрямованих на порушення його прав та придушення політичного плюралізму, як це раніше встановив ЄСПЛ», - наголосив державний секретар США.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, російський опозиціонер має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).