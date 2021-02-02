США вимагають від Кремля звільнити Навального - «негайно та без жодних умов»

Офіційний Вашингтон висловив глибоке занепокоєння рішенням російських судів ув’язнити Олексія Навального та закликав російську владу негайно й безумовно звільнити російського опозиціонера.

Про це йдеться в офіційній заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій у вівторок, передає Укрінформ.

«США глибоко стурбовані рішенням російської влади засудити опозиційного діяча Олексія Навального до двох років та восьми місяців позбавлення волі, замінивши умовний термін ув'язнення», - наголошується в заяві.

При цьому підкреслюється, що Навальний, як і всі інші громадяни Росії, має права, гарантовані конституцією РФ.

«Ми повторюємо наш заклик до російського уряду негайно і без усіляких умов звільнити пана Навального, а також сотні інших російських громадян, незаконно затриманих упродовж останніх тижнів за реалізацію своїх прав, у тому числі, права на свободу висловлення поглядів та мирних зібрань»,- наголосив держсекретар США.

У цьому зв’язку він підкреслив, що попри наміри Вашингтона співпрацювати з урядом Росії задля просування американських інтересів, США «тісно координуватимуть свою діяльність із союзниками та партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності за недотримання прав своїх громадян».

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Блінкен також нагадав, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) дійшов висновку, що засудження Навального у 2014 році у справі, яке стало підставою для винесення нового вироку, було «незаконним» та «політично вмотивованим».

«Нинішнє провадження проти пана Навального, яке розпочалося з його затримання 17 січня, є продовженням зусиль, спрямованих на порушення його прав та придушення політичного плюралізму, як це раніше встановив ЄСПЛ», - наголосив державний секретар США.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, російський опозиціонер має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).