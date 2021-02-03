У Кремлі виправдовують жорсткі дії поліції проти прихильників Навального
Як передає Укрінформ, про це повідомляє російська агенція ТАСС.
Жорсткі дії поліції щодо припинення таких заходів (акцій протесту - ред.) виправдані, вважає Пєсков.
"Загалом, проведення несанкціонованих акцій викликає стурбованість та підтверджує виправданість жорстких дій поліції в межах закону", - сказав він.
"Єдине, що можна сказати: безумовно, така активність має всіляко припинятися органами правопорядку", - додав речник Кремля.
"Головне, щоб не було активності несанкціонованих протестів. Це та активність, яка, безумовно, має досить жорстко придушуватися", - повторив Пєсков.
Як повідомляв Укрінформ, силовики у Москві розігнали учасників нічної акції протесту у центрі міста, було затримано понад 1,1 тис. осіб. У ході розгону громадян жорстоко били.
Декілька тисяч людей вийшли на акцію протесту після того, як 2 лютого Симонівський суд Москви дав 3,5 роки ув’язнення опозиціонеру Навальному у сфабрикованій справі.
Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року. Останнє було здійснено, згідно з міжнародним журналістським розслідуванням, співробітниками ФСБ.