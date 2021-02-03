У Кремлі виправдовують жорсткі дії поліції проти прихильників Навального

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав виправданими жорстокі дії поліції щодо громадян РФ під час затримання на акціях протесту після вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російська агенція ТАСС.

Жорсткі дії поліції щодо припинення таких заходів (акцій протесту - ред.) виправдані, вважає Пєсков.

"Загалом, проведення несанкціонованих акцій викликає стурбованість та підтверджує виправданість жорстких дій поліції в межах закону", - сказав він.

"Єдине, що можна сказати: безумовно, така активність має всіляко припинятися органами правопорядку", - додав речник Кремля.

"Головне, щоб не було активності несанкціонованих протестів. Це та активність, яка, безумовно, має досить жорстко придушуватися", - повторив Пєсков.

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Як повідомляв Укрінформ, силовики у Москві розігнали учасників нічної акції протесту у центрі міста, було затримано понад 1,1 тис. осіб. У ході розгону громадян жорстоко били.

Декілька тисяч людей вийшли на акцію протесту після того, як 2 лютого Симонівський суд Москви дав 3,5 роки ув’язнення опозиціонеру Навальному у сфабрикованій справі.

Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року. Останнє було здійснено, згідно з міжнародним журналістським розслідуванням, співробітниками ФСБ.