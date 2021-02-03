ЄС вимагає негайно звільнити Навального

Європейський Союз назвав політично мотивованим вирок російського суду, який вчора засудив російського опозиціонера Олексія Навального до тюремного ув’язнення, та звернувся до російської влади із вимогою негайного звільнення політика.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у декларації Високого представника ЄС, які він зробив від імені всіх країн-членів Євросоюзу. Текст цього документу оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«Європейський Союз засуджує рішення російської влади ув’язнити пана Навального та вважає таке рішення неприйнятним, оскільки воно є політично мотивованим та суперечить міжнародним зобов’язанням Росії у сфері прав людини. ЄС підтверджує свій заклик до негайного та безумовного звільнення пана Навального, а також тих громадян і журналістів, які були затримані за те, що скористалися власним правом на мирні зібрання та свободу висловлювань», - йдеться у документі.

Високий представник ЄС нагадав, що 2 лютого Московський суд засудив російського опозиційного політика Олексія навального до двох років та восьми місяців ув’язнення. Російська влада здійснила це ув’язнення під приводом нібито порушення ним випробувального терміну, коли пан Навальний відновлювався у Німеччині після замаху на його життя, що був скоєний в Російській Федерації з використанням військової хімічної речовини. Європейський суд з прав людини у рішенні від 2017 року зробив висновок, що попереднє звинувачення пана Навального було свавільним та демонстративно безпідставним.

Як йдеться у декларації ЄС, вчорашнє рішення російського суду підтверджує негативну тенденцію на звуження простору для опозиції, громадянського суспільства та для незалежних голосів у Російській Федерації.

«Європейський Союз постійно закликав російську владу дотримуватися власних національних та міжнародних зобов’язань щодо поваги та забезпечення прав людини та рівності громадян перед законом, включаючи їх право на справедливий суд. … Європейський Союз знову повернеться до цього питання під час наступного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ в обговорить його наслідки та ймовірні подальші дії», - наголосив Високий представник ЄС.

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Як повідомлялося, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федеральної служби виконання покарань про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний.

Наступне засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ відбудеться 22 лютого 2021 року.

Вже завтра Високий представник ЄС Жозеп Боррель має намір здійснити візит до Москви, щоб обговорити з керівництвом Росії стан відносин між ЄС і Росією в контексті останніх подій, включаючи замах на вбивство та арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Цей візит здійснюється в рамках підготовки до стратегічної дискусії щодо подальших відносин між ЄС і Росією, яка має відбутися під час засідання Європейської ради у березні поточного року.