Берлін не виключає нових санкцій проти РФ через справу Навального

У німецькому уряді не виключають можливості посилення європейських санкцій проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному та відсутність реакції на вимогу провести розслідування отруєння його бойовою хімічною речовиною.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт на брифінгу 3 лютого, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Подальші санкції не виключені… Наступні дії, реакція після цього вироку будуть обговорюватися в колі європейських партнерів», - сказав Зайберт.

При цьому він нагадав, що ЄС у листопаді минулого року вже схвалив санкції проти організації та 6 осіб через отруєння Навального.

На запитання щодо можливості включення питання «Північного потоку-2» до санкцій представник німецького уряду не відповів, зауваживши лише, що ставлення до проєкту в Берліні не змінилося. «Це є підприємницький проєкт, який має політичний компонент», - сказав Зайберт, підкресливши, що уряд ФРН «дуже інтенсивно» докладав зусиль наприкінці позаминулого року для укладання угоди на транзит російського газу територією України, «щоб Україна не була повністю позбавлена транзиту російського газу, що мало б для неї важкі економічні наслідки».

Коли ЄС може розглянути питання додаткових санкцій, у Німеччині не знають, це може залежати від результатів візиту до Москви цього тижня високого представника ЄС.

Зайберт зауважив, що в Берліні вважають «скандальний вирок» Навальному «далеким від верховенства права», таким, який суперечить рішенню Європейського суду з прав людини, а також власне міжнародним зобов’язанням РФ. Федеральний уряд і особисто канцлер вимагають негайно звільнення опозиціонера та його соратників та засуджують «систематичне застосування насильства проти мирних демонстрантів», підкреслив речник. Кремль повинен поважати право на зібрання та свободу висловлення думок, додав він.

Окрім того, Берлін продовжує вимагати від Кремля ретельного розслідування справи про отруєння Навального речовиною групи «Новичок».

«Ми не будемо акцептувати, щоб жертва хімічної атаки перебувала за гратами на підставі свавільного вироку, тоді як винуватці не притягнуті до відповідальності», - заявив Зайберт.

В уряді ФРН визнають, що відповіді на заклики до РФ розслідувати справу з отруєнням досі немає.

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Як повідомлялося, 2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу Федеральної служби виконання покарань про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, він має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

Заарештований Навальний був 17 січня, коли повертався в Москву з Берліна, де проходив лікування після отруєння в Росії наприкінці серпня минулого року.