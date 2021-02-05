Берлін не залишить без відповіді депортацію дипломатів з Росії - Маас

Берлін не залишить без відповіді рішення Москви вислати трьох західних дипломатів.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас у відповідь на рішення РФ вислати з країни трьох європейських дипломатів, передає кореспондент Укрінформу.

«Рішення Росії вислати кількох дипломатів ЄС, включаючи працівника посольства в Москві, жодним чином не виправдане і ще більше шкодить відносинам з Європою», - заявив він.

За словами Мааса, зазначений німецький дипломат лише виконував своє завдання, як це передбачено Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, - намагався отримати законну інформацію про події на місці.

Читайте також: Боррель у Москві засудив висилку трьох європейських дипломатів з Росії

«Якщо Російська Федерація не перегляне цей крок, він не залишиться без відповіді», - попередив Маас.

Канцлер ФРН Ангела Меркель назвала висилку «несправедливою» і далекою від принципів правової держави.

Як повідомлялося, МЗС Росії оголосило 5 лютого персонами non grata дипломатів з Німеччини, Швеції та Польщі за «участь в акціях» 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.