Меркель відреагувала на висилку західних дипломатів з Москви

Меркель відреагувала на висилку західних дипломатів з Москви

Укрінформ
У Берліні розкритикували намір Москви вислати 3 західних дипломатів через нібито їхню участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила журналістам у п’ятницю канцлер ФРН Ангела Меркель, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вважаємо висилку несправедливою. І ми вважаємо, що це ще одна грань того, що є далеким від принципів правової держави, що можна наразі спостерігати в Росії», - сказала Меркель.

Канцлерка заявила, що засуджує вирок Навальному. Вона також зауважила, що ЄС вважає можливим запровадження нових санкцій проти низки російських чиновників.

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Як повідомлялося, МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за "участь в акціях" 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Після повернення до країни російського опозиціонера Навального, раніше отруєного в Росії «Новічком», він був затриманий 23 січня. Після цього в РФ пройшла хвиля протестів громадянського суспільства.

2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, російський опозиціонер має відбути три з половиною роки позбавлення волі, за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

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