Меркель відреагувала на висилку західних дипломатів з Москви

У Берліні розкритикували намір Москви вислати 3 західних дипломатів через нібито їхню участь в акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Про це заявила журналістам у п’ятницю канцлер ФРН Ангела Меркель, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вважаємо висилку несправедливою. І ми вважаємо, що це ще одна грань того, що є далеким від принципів правової держави, що можна наразі спостерігати в Росії», - сказала Меркель.

Канцлерка заявила, що засуджує вирок Навальному. Вона також зауважила, що ЄС вважає можливим запровадження нових санкцій проти низки російських чиновників.

Як повідомлялося, МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за "участь в акціях" 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Після повернення до країни російського опозиціонера Навального, раніше отруєного в Росії «Новічком», він був затриманий 23 січня. Після цього в РФ пройшла хвиля протестів громадянського суспільства.

2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, російський опозиціонер має відбути три з половиною роки позбавлення волі, за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).