Варшава обіцяє «адекватні кроки» у відповідь на висилку з РФ своєї дипломатки

Варшава обіцяє «адекватні кроки» у відповідь на висилку з РФ своєї дипломатки

Укрінформ
Польща очікує на скасування Росією рішення про визнання персоною non grata польської дипломатки «за участь в акціях» на підтримку опозиціонера Олексія Навального, інакше здійснить «адекватні кроки» у відповідь.

Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі, передає кореспондент Укрінформу.

«У відповідь на цей жест (визнання персоною non grata – ред.) МЗС Польщі викликало посла Російської Федерації і поінформувало, що польська дипломатка виконувала виключно службові завдання, що випливають з дипломатичного статусу відповідно до Віденської конвенції. Польська сторона очікує, що російська влада скасує помилкове рішення. В іншому випадку Польща залишає за собою можливість здійснення адекватних кроків», - підкреслюється у заяві.

МЗС Польщі висловило розчарування з приводу дій РФ, що призводять до "подальшого поглиблення кризи" у двосторонніх відносинах між обома країнами.

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Як повідомляв Укрінформ, МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за "участь в акціях" 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Згідно з повідомленням МЗС РФ, було зафіксовано участь "дипломатичних співробітників генеральних консульств Королівства Швеція і Республіки Польща в Санкт-Петербурзі та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Москві у незаконних акціях 23 січня 2021 року". Відтак їх було оголошено персонами non grata і наказано найближчим часом залишити територію РФ.

Навальний 17 січня був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року.

2 лютого Симоновський суд Москви замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі з вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального та із закликами до відставки Путіна. Силовики жорстко розігнали демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей були затримані.

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