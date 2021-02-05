Боррель у Москві засудив висилку трьох європейських дипломатів з Росії
Як повідомляє Укрінформ, відповідна заява Високого представника ЄС оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
"Сьогодні зранку під час зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві я дізнався, що три європейські дипломати будуть вислані з Росії. Я рішуче засуджую таке рішення та відкидаю будь-які звинувачення у тому, що їхні дії не є сумісними із статусом іноземних дипломатів. Це рішення має бути переглянутим. Я підкреслюю єдність і солідарність Європейського Союзу з відповідними країнами-членами", - йдеться в заяві.
Як повідомлялося, МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за «участь в акціях» 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.