Боррель у Москві засудив висилку трьох європейських дипломатів з Росії

Високий представник ЄС, який перебуває з візитом в Москві для обговорення проблем у відносинах між ЄС і РФ, дізнався сьогодні про рішення російської влади вислати трьох європейських дипломатів з Росії, та засудив такі дії уряду РФ.

Як повідомляє Укрінформ, відповідна заява Високого представника ЄС оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Сьогодні зранку під час зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Москві я дізнався, що три європейські дипломати будуть вислані з Росії. Я рішуче засуджую таке рішення та відкидаю будь-які звинувачення у тому, що їхні дії не є сумісними із статусом іноземних дипломатів. Це рішення має бути переглянутим. Я підкреслюю єдність і солідарність Європейського Союзу з відповідними країнами-членами", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за «участь в акціях» 23 січня в Петербурзі та Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.