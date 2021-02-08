Росія висилає албанського дипломата

МЗС РФ висилає співробітника посольства Албанії в Москві у відповідь на видворення російського дипломата з Тирани.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

«8 лютого посол Албанії Арбен Газіоні був запрошений в МЗС Росії, де йому була вручена нота міністерства про оголошення "persona non grata" першого секретаря посольства Албанії у Москві Йоніди Дрогу. Зазначений співробітник повинен покинути територію Російської Федерації протягом 72 годин», - йдеться у повідомленні.

При цьому російське зовнішньополітичне відомство заявило, що рішення Албанії вислати першого секретаря посольства РФ в Тирані «під надуманим приводом» було прийняте «з метою набрати політичні очки в умовах розпочатої в Албанії виборчої кампанії».

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня 2020 року влада Албанії оголосила персоною нон грата співробітника посольства Російської Федерації в Тирані Олексія Кривошеєва через злісне порушення ним коронавірусних обмежень.

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З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Представники МЗС Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії у Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.

Через пандемію коронавірусу Албанія встановила нічну комендантську годину, запровадила обов'язкове носіння маски в приміщеннях і на вулиці, а також правила соціального дистанціювання.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 106 779 275 випадків коронавірусу, зокрема 2 329 214 летальних, одужали 78 475 409 осіб.