Парламентарії Литви персонально опікуватимуть білоруських політв'язнів

До півріччя початку протестів у Білорусі члени Сейму Литви проявили ініціативу щодо персональної опіки над політв'язнями, які зазнали репресій з боку режиму Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє LRT.

"Кожен із дванадцяти членів Сейму (які виявили ініціативу, - ред.) буде особисто опікувати одного політичного в'язня. Так, їх більше, кажуть - близько тисячі, нам відомо про 220. Є можливість, що й інші члени Сейму приєднаються", - зазначив голова комітету в закордонних справах Сейму консерватор Жигімантас Павільоніс.

Він опікуватиме представника християнських демократів Білорусі Павла Северинця. "Наш вплив на режим, допоки він не впаде, не надто великий, але... якщо через Павла Северинця я підніму на ноги всіх християнських демократів Європи, вони точно не забудуть про це", - сказав Павільоніс.

До ініціативи, зокрема, долучилася очільниця Сейму, представник Cоюзу лібералів Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Вона опікатиме Ігоря Лосика, 28-річного журналіста і блогера, працівника Радіо Свобода, який вже шостий місяць перебуває в ув'язненні в Білорусі. Лосик оголошував голодування, яке тривало 42 дні. "Ми будемо підтримувати тісний зв'язок із дружиною Лосика, Дариною, та його колегами, допоможемо їм бути почутими за межами Білорусі", - написала в Фейсбуку спікер литовського парламенту.

Delfi уточнює, що член опозиційної фракції Соціал-демократичної партії Довілі Шакалене опікуватиме члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову.

Подібна ініціатива вже реалізувалася в Литві після масових протестів у сусідній країні 2010 року.

Як відомо, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.