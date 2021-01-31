Тихановська - про висунення на «Нобеля миру»: Це прояв солідарності з Білоруссю

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає висунення її на Нобелівську премію миру визнанням мирної боротьби народу Білорусі за свободу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис Світлани Тихановської у Твіттері.

«Неймовірний момент! Дякую президентові Науседі за висунення мене і всього народу Білорусі на Нобелівську премію миру», - написала Тихановська.

Unbelievable moment! Thankful to President Nauseda for nominating me & all people of Belarus for the Nobel Peace Prize. It's a great expression of solidarity with Belarus & acknowledgment of our peaceful fight for freedom that has been inspiring the whole world since last August. pic.twitter.com/SFM1H96qdt — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) January 30, 2021

Лідерка опозиції додала, що це чудовий прояв солідарності з Білоруссю і визнання мирної боротьби за свободу, яка, за її словами, надихає весь світ від серпня минулого року.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа висунув Світлану Тихановську претендентом на здобуття Нобелівської премії миру.

Читайте також: Тихановська поки не збирається повертатися до Білорусі

Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах у Білорусі. Згідно з офіційними результатами, вона здобула трохи більш як 10% голосів виборців та посіла друге місце. Переможцем був оголошений чинний голова держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року.

Невдовзі Тихановська була змушена залишити батьківщину – вона виїхала до Литви.

Низка країн ЄС визнає Тихановську лідером опозиційних сил Білорусі.

Фото: Пул Первой