Тихановська - про висунення на «Нобеля миру»: Це прояв солідарності з Білоруссю

Тихановська - про висунення на «Нобеля миру»: Це прояв солідарності з Білоруссю

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Укрінформ
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає висунення її на Нобелівську премію миру визнанням мирної боротьби народу Білорусі за свободу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на допис Світлани Тихановської у Твіттері.

«Неймовірний момент! Дякую президентові Науседі за висунення мене і всього народу Білорусі на Нобелівську премію миру», - написала Тихановська.

Лідерка опозиції додала, що це чудовий прояв солідарності з Білоруссю і визнання мирної боротьби за свободу, яка, за її словами, надихає весь світ від серпня минулого року.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа висунув Світлану Тихановську претендентом на здобуття Нобелівської премії миру.

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Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах у Білорусі. Згідно з офіційними результатами, вона здобула трохи більш як 10% голосів виборців та посіла друге місце. Переможцем був оголошений чинний голова держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року.

Невдовзі Тихановська була змушена залишити батьківщину – вона виїхала до Литви.

Низка країн ЄС визнає Тихановську лідером опозиційних сил Білорусі.

Фото: Пул Первой

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