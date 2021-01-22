Тихановська поки не збирається повертатися до Білорусі

Екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що поки не має наміру повертатися на батьківщину, зазначивши, що повернення було б можливим, якби її чоловік, Сергій Тихановський, був на волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє російська агенція Interfax.

Відповідаючи сьогодні на питання телерадіомовлення Естонії, чи не планує вона за прикладом російського опозиціонера Олексія Навального повертатися додому, вона сказала: "Ні. Якби, щонайменше, чоловік був на свободі, то я б знала, що за моїми дітьми забезпечений догляд . Тоді б я повернулася. Я все-таки мати і я відповідаю за своїх дітей".

Тихановська прибула до Естонії для участі у неофіційному віртуальному засіданні Ради безпеки ООН на високому рівні, присвяченому свободі преси у Білорусі. Зустріч проводиться з ініціативи Естонії, яка є непостійним членом Ради Безпеки ООН протягом 2020-2021 років.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС та Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тихановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційно оголошеними результатами виборів, Тихановська здобула трохи більш як 10% голосів виборців та посіла друге місце. Переможцем був оголошений чинний голова держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року.

Низка країн ЄС визнає Тихановську лідером опозиційних сил у Білорусі.

Фото: Arturas Morozovas/Getty Images