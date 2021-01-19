Тихановська заявила, що розраховує на нові вибори у Білорусі за 45 днів

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що розраховує провести у країні нові вибори за 45 днів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє її Телеграм-канал.

«Ми (опозиція - ред.) розраховуємо провести вибори за 45 днів, і нам потрібна допомога у цьому», - сказала Тихановська під час онлайн-зустрічі з послами ОБСЄ.

Вона також запропонувала ОБСЄ взяти на себе організацію діалогу з врегулювання кризи у Білорусі, почати з експертного круглого столу за участю ЄС, демократичних сил Білорусі, КС і представників режиму Олександра Лукашенка.

Тихановська закликала міжнародні організації допомогти в організації безпечного повернення додому для неї та інших лідерів демократичних сил.

«Разом з міжнародною спільнотою я б хотіла знайти можливості безпечно повернутися у Білорусь. Оскільки проти мене порушили дві кримінальні справи з міждержавним розшуком, це повинні бути спеціальні гарантії мого повернення. Ситуація з Навальним показала, що у цьому потрібна допомога міжнародного співтовариства і, перш за все ОБСЄ», - зазначила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.