Суд в Білорусі залишив Колесникову під вартою до березня

Суд у столиці Білорусі Мінську не задовольнив скаргу захисту опозиційної діячки Марії Колесникової на те, що їй продовжили термін тримання під вартою до 8 березня.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це рішення було прогнозоване і буде оскаржене", - заявила адвокатка Колесникової Людмила Казак.

Читайте також: Білоруську опозиціонерку Колесникову залишать в ізоляторі до 8 березня

Як повідомлялося, Колесникову викрали 7 вересня у центрі Мінська невідомі, кілька днів рідні та друзі нічого не знали про її долю. 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО та проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.

Читайте також: У Білорусі проти Тихановської та інших опозиціонерів відкрили справи

Марія визнана політв'язнем та в'язнем совісті. Європарламент присудив їй премію імені Сахарова за значний внесок у боротьбу за права людини.

Раніше повідомлялося, що Колесникова залишиться під вартою до 8 січня 2021 року.