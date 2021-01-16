Суд в Білорусі залишив Колесникову під вартою до березня
Про це передає Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.
"Це рішення було прогнозоване і буде оскаржене", - заявила адвокатка Колесникової Людмила Казак.
Як повідомлялося, Колесникову викрали 7 вересня у центрі Мінська невідомі, кілька днів рідні та друзі нічого не знали про її долю. 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО та проходить підозрюваною у кримінальній справі про спробу захоплення влади, порушеній за ст. 361 (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь) Кримінального кодексу.
Марія визнана політв'язнем та в'язнем совісті. Європарламент присудив їй премію імені Сахарова за значний внесок у боротьбу за права людини.
Раніше повідомлялося, що Колесникова залишиться під вартою до 8 січня 2021 року.