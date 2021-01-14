Тихановська оголосила 7 лютого Міжнародним днем ​​солідарності з Білоруссю

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала 7 лютого провести акції солідарності з Білоруссю.

Про це повідомляє Телеграм-канал Тихановської, передає Укрінформ.

«Світлана Тіхановська оголосила 7 лютого Міжнародним днем солідарності з Білоруссю. Майже пів року білоруси борються за демократію після сфальсифікованих виборів 9 серпня. Світлана Тихановська закликає діаспори та всіх, хто підтримує білорусів, зважаючи на всі обмеження щодо COVID», - ідеться у повідомленні.

Політикам та відомим людям пропонується підтримати кампанію в соцмережах з хештегом #standwithbelarus.

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Повідомляється, що 6 лютого у співпраці з білоруською діаспорою та ініціативою «Беларусы Замежжа» буде запущена велика конференція солідарності. Вона, зокрема, включатиме круглі столи з питань Білорусі та запуску народних посольств.

До конференції можна буде долучитися в онлайні.

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Як повідомлялося, в Білорусі від серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.

Фото: Пул Первой