Тихановська оголосила 7 лютого Міжнародним днем солідарності з Білоруссю
Про це повідомляє Телеграм-канал Тихановської, передає Укрінформ.
«Світлана Тіхановська оголосила 7 лютого Міжнародним днем солідарності з Білоруссю. Майже пів року білоруси борються за демократію після сфальсифікованих виборів 9 серпня. Світлана Тихановська закликає діаспори та всіх, хто підтримує білорусів, зважаючи на всі обмеження щодо COVID», - ідеться у повідомленні.
Політикам та відомим людям пропонується підтримати кампанію в соцмережах з хештегом #standwithbelarus.
Повідомляється, що 6 лютого у співпраці з білоруською діаспорою та ініціативою «Беларусы Замежжа» буде запущена велика конференція солідарності. Вона, зокрема, включатиме круглі столи з питань Білорусі та запуску народних посольств.
До конференції можна буде долучитися в онлайні.
Як повідомлялося, в Білорусі від серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.
Фото: Пул Первой