Тихановську висунули на Нобелівську премію миру - ЗМІ

Президент Литви Гітанас Науседа висунув Світлану Тихановську претендентом на здобуття Нобелівської премії миру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела.

«Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією одного з джерел, Науседа висунув Тихановську, яка зараз живе в Литві, аби продемонструвати підтримку білоруському демократичному рухові.

Як повідомляв Укрінформ, Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тихановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційними результатами виборів, вона здобула трохи більш як 10% голосів виборців та посіла друге місце. Переможцем був оголошений чинний голова держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року.

Читайте також: Тихановська поки не збирається повертатися до Білорусі

Невдовзі Тихановська була змушена залишити батьківщину – вона виїхала до Литви.

Низка країн ЄС визнає Тихановську лідером опозиційних сил Білорусі.