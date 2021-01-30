Тихановську висунули на Нобелівську премію миру - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані джерела.
«Президент Литви Гітанас Науседа висунув лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за інформацією одного з джерел, Науседа висунув Тихановську, яка зараз живе в Литві, аби продемонструвати підтримку білоруському демократичному рухові.
Як повідомляв Укрінформ, Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах у Білорусі після відмови ЦВК зареєструвати ініціативну групу її чоловіка Сергія Тихановського, який згодом був затриманий. Згідно з офіційними результатами виборів, вона здобула трохи більш як 10% голосів виборців та посіла друге місце. Переможцем був оголошений чинний голова держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року.
Невдовзі Тихановська була змушена залишити батьківщину – вона виїхала до Литви.
Низка країн ЄС визнає Тихановську лідером опозиційних сил Білорусі.