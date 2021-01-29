Тихановська закликала ЄС, Британію, США та Канаду розширити санкції проти Білорусі

Тихановська закликала ЄС, Британію, США та Канаду розширити санкції проти Білорусі

Укрінформ
Лідер опозиції Світлана Тихановська закликала ЄС, Британію, США та Канаду розширити санкції проти Білорусі, розслідувати злочини режиму Олександра Лукашенка, а також допомогти білорусам в отриманні євровакцин від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила в ході онлайн-заходу Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень на тему майбутнього демократії в Білорусі, повідомляє її пресслужба.

"Тихановська закликала ЄС, Велику Британію, США та Канаду розширити санкції, розслідувати злочини режиму, визнати ОМОН і ГУБОПіК терористичними організаціями, допомогти білорусам в отриманні європейських вакцин і сприяти діалогу про нові вільні і справедливі вибори", - йдеться в повідомленні.

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У своєму виступі вона нагадала про Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і розповіла про побудований (але вже розібраний) в Мінській області табір для протестувальників як сигнал, що не всі в Білорусі вивчили важливий історичний урок.

«Ніколи більше 18-річний підліток не повинен бути засуджений до двох років позбавлення волі за малюнки на спецтехніці - як Софія Малашевич. Ніколи більше не повинні судити журналіста за правду про вбивство, скоєне прибічниками режиму, - як Катерину Борисевич. Ніколи більше не повинні безжально вбивати добропорядного громадянина, що захищає національні символи, - як Романа Бондаренко. Ніколи більше в Білорусі не повинно бути 221 політв'язня. Ніколи більше ніхто не повинен боятися висловлювати свою думку і відстоювати свої права. Більше ніколи», - підкреслила Тихановська.

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Як зазначається, у заході взяли участь заступники міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшідач і Литви - Мантас Адоменас, британський міністр з питань Європейського сусідства та Америки Венді Мортон.

Як повідомляв Укрінформ, раніше екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що поки не має наміру повертатися на батьківщину, зазначивши, що повернення було б можливим, якби її чоловік, Сергій Тихановський, був на свободі.

Фото: Пул Первой

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