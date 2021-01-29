Лідер опозиції Світлана Тихановська закликала ЄС, Британію, США та Канаду розширити санкції проти Білорусі, розслідувати злочини режиму Олександра Лукашенка, а також допомогти білорусам в отриманні євровакцин від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це вона заявила в ході онлайн-заходу Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень на тему майбутнього демократії в Білорусі, повідомляє її пресслужба.

"Тихановська закликала ЄС, Велику Британію, США та Канаду розширити санкції, розслідувати злочини режиму, визнати ОМОН і ГУБОПіК терористичними організаціями, допомогти білорусам в отриманні європейських вакцин і сприяти діалогу про нові вільні і справедливі вибори", - йдеться в повідомленні.

У своєму виступі вона нагадала про Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і розповіла про побудований (але вже розібраний) в Мінській області табір для протестувальників як сигнал, що не всі в Білорусі вивчили важливий історичний урок.

«Ніколи більше 18-річний підліток не повинен бути засуджений до двох років позбавлення волі за малюнки на спецтехніці - як Софія Малашевич. Ніколи більше не повинні судити журналіста за правду про вбивство, скоєне прибічниками режиму, - як Катерину Борисевич. Ніколи більше не повинні безжально вбивати добропорядного громадянина, що захищає національні символи, - як Романа Бондаренко. Ніколи більше в Білорусі не повинно бути 221 політв'язня. Ніколи більше ніхто не повинен боятися висловлювати свою думку і відстоювати свої права. Більше ніколи», - підкреслила Тихановська.

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Як зазначається, у заході взяли участь заступники міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшідач і Литви - Мантас Адоменас, британський міністр з питань Європейського сусідства та Америки Венді Мортон.

Як повідомляв Укрінформ, раніше екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що поки не має наміру повертатися на батьківщину, зазначивши, що повернення було б можливим, якби її чоловік, Сергій Тихановський, був на свободі.

Фото: Пул Первой