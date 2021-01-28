Білоруські правозахисники заявляють, що у країні вже 220 політв’язнів

Білоруський правозахисний центр «Весна» вніс до списків політв’язнів ще 31 людину, а загальна їх кількість сягнула 220-ти.

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Серед тих, кого визнали політв’язнями, є засуджені за статтями про насильство щодо службовця міліції (чинення опору йому), щодо посадової особи; організацію та підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок; умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження особі при несенні службової діяльності.

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На думку правозахисників, моніторинг судових слухань засвідчив, що суди ухвалюють «непропорційно суворі (неадекватні)» вироки затриманим.

У низці випадків судові слухання проходили за зачиненими дверима. Правозахисний центр «Весна» зазначає, що рішення суду про проведення закритих слухань не були зумовлені необхідністю захисту державної таємниці або особистої інформації учасників процесу.

Правозахисники вважають переслідування внесених до списку людей політично мотивованими у зв’язку з реалізацією ними свободи мирних зібрань і висловлювання думки щодо оголошених виборів президента Білорусі. Вони вимагають негайно звільнити політв’язнів з-під варти, припинити кримінальне переслідування і зупинити політичні репресії в країні.

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Як повідомлялося, у Білорусі з 9 серпня минулого року тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, переможцем яких офіційно був оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає посаду глави держави з 1994 року. Демонстранти не визнають оголошені владою підсумки виборів і вважають їх сфальсифікованими. У країні тривають переслідування за участь і підтримку акцій протесту.

Фото: TUT.BY