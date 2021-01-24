У Білорусі у суботу на акціях протесту затримали понад 150 громадян

У Білорусі вкотре відбулися акції протесту проти чинної влади країни, було затримано понад 150 осіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Радіо Свобода.

"23 січня їх проводили у вигляді «ланцюгів солідарності» з політв’язнями: люди виходили, взявшись за руки, з національною біло-червоно-білою символікою – яка нині в Білорусі фактично заборонена, і її використання переслідується. Найбільше таких акцій відбулося в столиці Мінську, де вони також були найчисленніші. Про менші акції повідомляють і з інших міст, зокрема з Гродна і Бресту", - йдеться у повідомленні.

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За повідомленнями правозахисників, затримані понад 150 людей. Зокрема, правозахисний центр «Весна» наводить на цей час імена 131 затриманого в Мінську і пише ще про приблизно 20 затриманих деінде. Інші активісти навели імена 156 затриманих тільки в Мінську. Міліція Мінська заявляє про затримання «близько 100 громадян».

Учасники нинішніх акцій таким чином висловлювали солідарність із білоруськими політв’язнями, зокрема з блогером Ігорем Лосиком, який є також консультантом із питань соцмереж Білоруської служби Радіо Свобода. Він протестує проти свого ув’язнення і на знак протесту голодує вже шостий тиждень поспіль, стан його здоров’я погіршується.

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Як відомо, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

В ООН закликали білоруську владу дотримуватися міжнародних зобов'язань і звільнити всіх журналістів та інших, кого незаконно затримали за використання ними права на свободу поглядів, організацію та участь у мирних зібраннях.

Фото: TUT.BY