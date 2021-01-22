У Білорусі відібрали ще один чемпіонат світу

Виконавчий комітет Міжнародного союзу п'ятиборства (UIPM) проголосував за перенесення чемпіонату світу з п'ятиборства, який було заплановано на червень у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт UIPM.

«Виконавча рада Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства проголосувала за перенесення чемпіонату світу, проведення якого було намічено у Мінську в червні 2021 року. Флагманські змагання сезону ... відбуватимуться в альтернативному місці в ті ж дати (7-13 червня)», - йдеться в повідомленні.

Конкретне місце проведення буде оголошено найближчими днями, уточнили в UIPM. Президент UIPM доктор Клаус Шорманн пояснив, що Виконавча рада UIPM стежила за розвитком подій у Білорусі, оцінюючи можливість проведення чемпіонату світу в Мінську, також були враховані санкції, запроваджені Міжнародним олімпійським комітетом щодо Національного олімпійського комітету Білорусі в грудні 2020 року.

«Після докладного обговорення виконавчий комітет проголосував за те, щоб перенести можливість проведення чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства в Мінську на більш пізніший термін через зростаюче занепокоєння з приводу того, що нинішня нестабільність у країні, що приймає, може поставити під загрозу успіх флагманського змагання UIPM», - підкреслив Шорманн.

Глава UIPM додав, що виконавчий комітет дякує місцевому організаційному комітету, очолюваному Білоруською федерацією сучасного п'ятиборства (BFMP), і "з нетерпінням чекає можливості провести змагання в Мінську в майбутньому".

Як повідомлялося, білоруська столиця в 2021 році вперше готувалася прийняти Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства. Сучасне п'ятиборство включає в себе такі дисципліни, як конкур, фехтування, стрільба, біг і плавання.

Раніше, 18 січня, Білорусі офіційно відмовили в проведенні Чемпіонату світу з хокею. Перед цим три головних спонсора відмовилися спонсорувати ЧС-2021 з хокею, якщо він пройде у Білорусі. До того МОК заборонив Олександру Лукашенку і НОК Білорусі відвідувати Олімпійські ігри.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.