Мінськ втратив право на проведення Чемпіонату світу з хокею

Проведення Чемпіонату світу з хокею 2021 року вирішили перенести з Мінська «через проблеми безпеки».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

«Через проблеми безпеки та захисту, які не підконтрольні IIHF, сьогодні Рада IIHF підтвердила, що рішення перенести чемпіонат світу з хокею 2021 року з Мінська не уникнути», - йдеться у заяві.

Зазначається, що Рада IIHF провела чесний та неупереджений процес перевірки, в ході якого незалежні експерти та всі зацікавлені сторони були проконсультовані щодо життєздатності проведення Чемпіонату світу з хокею-2021 в Білорусі, зважаючи на зростаючі проблеми безпеки, пов'язані з політичними заворушеннями та коронавірусною ситуацією у країні.

За результатами перевірки експерти визнали Мінськ не достатньо безпечним для проведення заходу.

«І хоча Рада вважає, що чемпіонат світу не повинен використовуватися для політичної промоції жодною стороною, вона визнала, що проведення цього заходу в Мінську не було б доречним, коли мають бути вирішені великі питання з безпеки та захисту команд, глядачів та чиновників», - заявив президент IIHF Рене Фазель.

Рада IIHF має право позбавити країну-господарку можливості приймати Чемпіонат світу з хокею, якщо є причини для занепокоєння тим, що благополуччя або безпечна свобода пересування гравців, чиновників, глядачів та представників ЗМІ ставляться під сумнів.

Оскільки Чемпіонат Мінськ/Рига 2021 є спільною заявкою, Рада IIHF тепер повинна розглянути статус Латвії як співгосподарки заходу, а також оцінити можливість переходу на формат з одним місцем проведення.

Як повідомлялося, у кінці грудня 2020 року 47 депутатів Європарламенту направили лист президенту IIHF Рене Фазель з вимогою відкликати проведення в Білорусі в 2021 році Чемпіонату світу з хокею, оскільки ця країна, «як і будь-яка інша країна, яка не уособлює етику спорту і прав людини, не повинна користуватися привілеєм проведення такого бажаного заходу доти, доки права, свободи і суверенітет їх народу не будуть у повній мірі дотримані і представлені їх урядом».

У Білорусі з серпня тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Влада країни продовжує застосовувати репресії проти учасників мирних протестів.

Фото: DPA