Для України і Європи важлива вільна від російського впливу Білорусь - МЗС

Для України і Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною державою, вільною від російського впливу.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, виступаючи на відеоконференції «Демократична і безпечна Білорусь. Погляд з України та Польщі».

Боднар приділив окрему увагу російському впливу на внутрішні процеси в Білорусі.

«Для України та усієї Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною державою, подалі від впливів Росії. Україна готова співпрацювати у різних форматах з метою сприяння Білорусі у врегулюванні політичної кризи», - сказав Боднар.

Учасники заходу наголосили на готовності продовжувати діалог, зокрема у рамках Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) з метою надання солідарної підтримки білоруському народу та сприяння подальшому розвитку Білорусі як незалежної і демократичної держави.

Відеоконференція відбулась з ініціативи секретаря РНБО України Олексія Данілова та керівника Бюро національної безпеки Республіки Польща Павела Солоха.

Фото: МЗС