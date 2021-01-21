Для України і Європи важлива вільна від російського впливу Білорусь - МЗС
Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, виступаючи на відеоконференції «Демократична і безпечна Білорусь. Погляд з України та Польщі».
Боднар приділив окрему увагу російському впливу на внутрішні процеси в Білорусі.
Учасники заходу наголосили на готовності продовжувати діалог, зокрема у рамках Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва) з метою надання солідарної підтримки білоруському народу та сприяння подальшому розвитку Білорусі як незалежної і демократичної держави.
Відеоконференція відбулась з ініціативи секретаря РНБО України Олексія Данілова та керівника Бюро національної безпеки Республіки Польща Павела Солоха.
Фото: МЗС