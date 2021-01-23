Під час протестів у Білорусі затримали вже близько ста осіб

У столиці та інших містах Білорусі люди з ранку шикуються в ланцюзі солідарності з політв'язнями, близько 100 осіб затримано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

Акції солідарності проходять не тільки в Мінську, а й у Кракові, Гданську, Жодіно та інших містах країни.

Як відомо, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

В ООН закликали білоруську владу дотримуватися міжнародних зобов'язань і звільнити всіх журналістів та інших, кого незаконно затримали за використання ними права на свободу поглядів, організацію та участь у мирних зібраннях.