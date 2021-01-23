У Білорусі проходять мітинги солідарності з політв'язнями

У Білорусі 23 січня проходять мітинги солідарності з політв'язнями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський Партизан.

У різних районах столиці Мінська люди вийшли на акції солідарності.

Напередодні в ООН закликали білоруську владу дотримуватися міжнародних зобов'язань і звільнити всіх журналістів та інших, кого незаконно затримали за використання ними права на свободу поглядів, організацію та участь у мирних зібраннях.

Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.