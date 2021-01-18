КримSOS презентувала дослідження про умови утримання політв'язнів

У понеділок в Києві громадська організація КримSOS презентувала результати дослідження умов утримання в місцях позбавлення волі 119 політичних в'язнів Криму, які отримали різні терміни покарання за законами РФ.

У КримSOS вважають, що дослідження "Реалії тюремного життя політв'язнів в окупованому Криму та РФ" допоможе Україні в адвокації процесу деокупації Криму, передає кореспондент Укрінформу.

"За період тимчасової окупації Криму політично вмотивованим кримінальним переслідуванням було піддано, згідно з інформацією нашої організації, 139 осіб. З них 119 осіб отримали реальні терміни ув'язнення - вони суб'єкти нашого дослідження", - повідомив аналітик КримSOS Євгеній Ярошенко.

За його словами, дослідження ставить за мету показати "ще один негативний вплив російської окупації Криму і систематичну політику терору і переслідування, яку Росія використовує, щоб утримати фактичний контроль над територією і уникати будь-якого опору з боку населення окупованого півострова".

"Кримінальне переслідування окупаційної влади, російських силовиків ніяк не пов'язане зі справедливістю або захистом закону на території Криму. Це виключно інструмент переслідування, інструмент тиску і інструмент контролю над окупованими територіями та їх населенням", - підкреслив Ярошенко.

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Як зазначив експерт, серед доказів злочинної діяльності Росії в Криму, "численні і грубі порушення прав людини, в тому числі порушення власних законів Російської Федерації - це негуманне поводження, використання тортур, це створення таких умов для політв'язнів, які загрожують не тільки їх соціальним правам, а й загрожують їхньому здоров'ю і життю".

За його словами, проаналізована КримSOS інформація допоможе Україні "проводити адвокацію Криму, створювати тиск на Росію дипломатичними методами".

"Але в першу чергу всі ці випадки і особисті історії пов'язані з дуже великими стражданнями як самих полонених бранців, так і їх близьких", - вважає аналітик КримSOS.