Санкції ЄС проти Білорусі підтримали ще шість країн

До санкції проти Білорусі, що були введені в дію 17 грудня минулого року, приєдналися шість країн з-поміж країн-кандидатів та членів Європейського економічного простору.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація міститься в Декларації Високого представника ЄС від імені усього Євросоюзу з приводу приєднання до цього рішення деяких третіх країн, текст якої оприлюднений на сайті Європейської Ради.

«17 грудня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення (CFSP) 2020/2130 на виконання Рішення ради ЄС 2012/643/CFSP (Спільної зовнішньої та безпекової політики – ред.). Цим рішення Рада ЄС додала 29 осіб та 7 закладів до переліку персон та установ, які є суб’єктами обмежувальних заходів, що викладені в Додатку до рішення 2012/642/CFSP. Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, та країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, члени Європейського економічного простору, приєдналися до цього рішення Ради ЄС» - йдеться у Декларації.

Як зазначається в документі, згадані країни забезпечать відповідність національної політики до згаданого рішення Ради ЄС. Європейський Союз взяв до уваги таке зобов’язання та привітав його.

Згаданим рішенням, яке оприлюднене в Офіційному журналі ЄС, Євросоюз ввів санкції проти ключових посадових осіб режиму Олександра Лукашенка та установ, що його підтримують, за жорстоке придушення мирних демонстрацій протесту в Білорусі.

Перед рішенням від 2 жовтня 2020 року Рада ЄС ввела санкції проти 40 білоруських чиновників, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів в Білорусі у серпні 2020 року та до насильства проти громадян країни. Вдруге цей перелік був доповнений 6 листопада 2020 року у зв’язку із погіршенням ситуації в Білорусі – тоді санкції поширили ще на 15 осіб, включаючи самого Олександра Лукашенка та наближених до нього осіб.

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Як повідомлялося, в Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Мирні демонстрації жорстоко придушувалися силовими структурами режиму. ЄС і Україна заявили, що не визнають легітимності Лукашенка.