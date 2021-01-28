Україна запросила Тихановську на зустріч Люблінського трикутника

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з литовським колегою Габріеліусом Ландсбергісом та польським колегою Збігнєвом Рау проведуть 29 січня в онлайн-форматі перше засідання Люблінського трикутника, на яке також запрошено лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році. У частині обговорення ситуації в Білорусі за ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя — лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська", - йдеться у повідомленні.

Планується, що о 12.15 Дмитро Кулеба проведе онлайн-брифінг, під час якого розповість про підсумки першої зустрічі Люблінського трикутника та інші актуальні питання зовнішньої політики України.

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Як повідомлялося, Люблінський трикутник у липні 2020 року під час відвідання польського міста Люблін започаткували глави МЗС України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович та Лінас Лінкявічус.