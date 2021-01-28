Україна запросила Тихановську на зустріч Люблінського трикутника
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Глави зовнішньополітичних відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі, окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році. У частині обговорення ситуації в Білорусі за ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя — лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська", - йдеться у повідомленні.
Планується, що о 12.15 Дмитро Кулеба проведе онлайн-брифінг, під час якого розповість про підсумки першої зустрічі Люблінського трикутника та інші актуальні питання зовнішньої політики України.
Як повідомлялося, Люблінський трикутник у липні 2020 року під час відвідання польського міста Люблін започаткували глави МЗС України, Польщі та Литви Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович та Лінас Лінкявічус.